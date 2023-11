Randalierer reißt Fahnen vom Polizeirevier

Auf einem Polizeirevier in Wangen im Allgäu randaliert ein 58-Jähriger am Dienstagmorgen. Der Mann wird nun angezeigt.

28.11.2023 | Stand: 14:45 Uhr

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 58-Jähriger rechnen, der am frühen Dienstagmorgen auf dem Polizeirevier in der Lindauer Straße in Wangen randaliert hat. Zunächst nahm der Mann kurz nach 5 Uhr einen Aschenbecher aus der Wandhalterung und warf diesen weg.

58-Jähriger randaliert auf Polizeirevier in Wangen - Anzeige

Kurz darauf riss der 58-Jährige die orangenen Stoffbahnen, die momentan am Polizeigebäude im Rahmen der "Orange Days" angebracht sind, herunter. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der 58-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

