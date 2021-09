Isny: Unbekannter tritt Mann in den Rücken

Die Polizei Isny sucht nach einem Tatverdächtigen. Dieser hat am Sonntag einen Mann mit einem Fußtritt in den Rücken verletzt. Die Beamten suchen nach Zeugen.

20.09.2021 | Stand: 16:31 Uhr

Am Sonntag hat ein Unbekannter einen Mann mit einem Fußtritt in den Rücken verletzt. Der Vorfall geschah gegen 6 Uhr morgens vor einer Kneipe in der Eberzstraße in Isny, teilte die Polizei mit. Der unbekannte Tatverdächtige habe einen 32-jährigen Mann in den Rücken getreten. Dieser sei dadurch leicht verletzt worden.

Polizei sucht Zeugen

Der Täter trug nach Angaben der Polizei ein helles T-Shirt und kurze Haare. Den Aussagen des 32-jährigen Opfers zufolge, sollen sich mehrere Menschen in der Nähe aufgehalten haben, die die Tat beobachteten. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

