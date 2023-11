In Weißensberg bei Lindau hat die Polizei ein Auto auf der A96 kontrolliert, in dem neun Personen saßen. Darunter auch mehrere Kleinkinder.

21.11.2023 | Stand: 13:28 Uhr

Neun Personen saßen in einem Auto, das die Polizei in Weißensberg am Montagnachmittag gestoppt hat. Laut Polizei kontrollierten die Beamten das Fahrzeug auf der A96. Unter den Menschen befanden sich demnach auch mehrere Kleinkinder.

Neun Menschen in einem Auto in Weißensberg - Polizei untersagt Weiterfahrt

Die Kinder waren dabei nicht ausreichend gesichert. Die Beamten erhoben für den Verkehrsverstoß eine Sicherheitsleistung und erstellten eine Anzeige. Außerdem untersagten sie die Weiterfahrt.

Weitere Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.