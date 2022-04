Senior erfasst Kind (5) mit seinem Mercedes - Junge schwer verletzt

Im Kreis Lindau ist ein Kind bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der fünf Jahre alte Junge wurde von einem Auto erfasst und geriet dabei unter den Wagen.

06.04.2022 | Stand: 13:09 Uhr

Laut Polizei hätte der Unfall sogar noch schlimmer enden können: In Sigmarszell (Landkreis Lindau) ist ein Kind von einem Auto erfasst und dadurch schwer verletzt worden. Wie die Beamten berichten, ereignete sich der Vorfall am Dienstag im Ortsteil Schlachters. Dort war ein Anwohner mit seinem Mercedes auf der Straße an der Halde unterwegs, als ihm der Junge mit seinem Fahrrad entgegenkam. Den Angaben der Polizei zufolge war es dem 79-Jährigen aufgrund der Sichtverhältnisse nicht mehr möglich, rechtzeitig auszuweichen.

Kind in Sigmarszell von Auto bei Unfall verletzt - Junge in Klinik

Trotz starken Abbremsens kam es zum Zusammenprall. Der Fünfjährige, der keinen Helm trug, geriet dabei unter das Auto. Er "wurde aber zum Glück nicht überfahren", informiert die Polizei. Nichtsdestotrotz zog sich das Kind eine schwere Kopfverletzung zu. Er kam in die Klinik nach Ravensburg. (Lesen Sie auch: Angriff in Kaufbeuren-Neugablonz: 70-Jähriger verletzt - Zeugen gesucht)

Die Polizei schätzt den Unfallschaden an Auto und Rad auf rund 3000 Euro. Die Beamten ermitteln gegen den 79-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu und Umgebung lesen Sie hier.