Streitsüchtiges Pärchen in Lindau flüchtet mit Auto und wird erst in Österreich gestoppt

Ein Pärchen hat die Polizei Lindau auf Trab gehalten: Erst sorgten sie in der Therme für Streit, dann machten sie betrunken die Innenstadt per Auto unsicher.

30.05.2022 | Stand: 13:34 Uhr

Von Lindau bis nach Vorarlberg: Ein junges Pärchen hat in der Nacht von Sonntag auf Montag sowohl die deutsche als auch österreichische Polizei beschäftigt. Wie die Beamten berichteten, kamen sie erstmalig in der Lindauer Therme mit dem 24-Jährigen und seiner 20-jährigen Begleiterin in Kontakt, nachdem ein Mitarbeiter die Polizei verständigt hatte.

Dieser hatte sie alarmiert, weil das Pärchen aus Feldkirch durch unsittliches Verhalten aufgefallen war und sich weigerte, den Ortsverweis zu akzeptieren geschweige denn den vollen Eintrittspreis zu bezahlen. Erst durch die eintreffenden Beamten konnte die beiden, die unter Alkoholeinfluss standen, dazu bewegt werden die Therme zu verlassen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab indes bei dem 24-Jährigen einen Wert von über einer Promille, informiert die Polizei.

Polizei Lindau: Betrunkenes Pärchen macht Therme und Innenstadt unsicher

Doch damit ließen es die beiden nicht auf sich beruhen. Am frühen Montagmorgen entdeckte eine Streife den fahrenden Wagen des Paares. Der Versuch, das Auto anzuhalten, scheiterte allerdings, da das Fahrzeug auf über 100 km/h innerorts beschleunigte. In der Robert-Bosch-Straße kam es daraufhin fast zu einem Unfall, als der flüchtende Audi A1 so gefährlich überholte, dass ein entgegenkommendes Auto stark abbremsen und ausweichen musste.

Erst im Rahmen einer Fahndung durch die österreichische Polizei wurde den beiden Einhalt geboten: Ihr Fahrzeug wurde schließlich in Feldkirch ( Vorarlberg) angehalten. Auch ein dort durchgeführter Alkoholtest bewies, dass der Fahrer mit Alkohol im Blut unterwegs gewesen war: Laut den Beamten ergab der Test einen Wert von 0,72 Promille.

Junges Pärchen auf der Flucht wird in Österreich gestoppt

Die Polizei Lindau bittet nun Verkehrsteilnehmer, die am frühen Montagmorgen, gegen 03.45 Uhr die Robert-Bosch-Straße vom Kreisverkehr an der Autobahn stadteinwärts unterwegs in Richtung Lindau fuhren und durch das flüchtende Fahrzeug, einem roten Audi A1 mit Feldkircher Kennzeichen, gefährdet oder genötigt wurde, sich zu melden. Hinweise an 08382-9100. Mehr Nachrichten aus Lindau und dem Westallgäu lesen Sie hier.

