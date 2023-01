Junger Mann sorgt für Ärger in Lindauer Bus

In Lindau ist ein 21-Jähriger ohne Fahrschein gefahren und hat sich dann geweigert, seine Personalien herauszugeben. Die Polizei musste einschreiten.

11.01.2023 | Stand: 12:33 Uhr

Ein der Lindauer Polizeiinspektion nicht ganz unbekannter Mann hat am Dienstagabend um 18.30 Uhr für Ärger gesorgt. Wie die Polizei berichtet, wollte eine Kontrolleurin der Lindauer Stadtbus GmbH den Mann an einer Haltestelle in der Kemptener Straße 46 kontrollieren.

Mann betätigt dem Notknopf und flüchtet aus dem Bus

Dabei konnte der 21-Jährige keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Er gab an, nur eine Station fahren zu wollen. Gegenüber der Kontrolleurin verweigerte er die Angaben seiner Personalien.

Als dann die Polizei verständigt wurde, betätigte der uneinsichtige junge Mann die Notöffnung des Stadtbusses und verließ diesen. (Lesen Sie auch: Unbekannter drückt betrunkene 22-Jährige in Lindau an die Hauswand)

Eine Polizeistreife traf den Mann wenig später in der Reutiner Straße an und nahm seine Personalien auf. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beförderungserschleichung, Sachbeschädigung und Verweigerung der Personalienangabe eingeleitet.