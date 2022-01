Polizei registriert weitere Corona-„Spaziergänge“ im Westallgäu - Anzeigen in Wangen

In Heimenkirch, Wangen und Isny finden am Montagabend Corona-"Spaziergänge" statt. Angemeldet waren sie nicht - dafür aber friedlich. Anzeigen gab es trotzdem.

Zu einem sogenannten Corona-Spaziergang haben sich am Montagabend zum ersten Mal etwa 70 Menschen in Heimenkirch getroffen. Gegen 17 Uhr startete der Zug am Paul-Bäck-Haus im Zentrum der Marktgemeinde und löste sich ebendort um 17.45 Uhr auf. Die Teilnehmenden liefen ohne Parolen oder Transparente in einer Schleife vorbei an den Heimenkircher Supermärkten, dem Rathaus und dem Hochland-Gelände.

Polizei begleitet "Spaziergang" in Heimenkirch

Die Polizei begleitete den Protestzug mit zwei Fahrzeugen und mehreren Beamten. Zu Störungen kam es nicht, der „Spaziergang“ verlief laut Polizeiangaben friedlich. Die Kundgebung war wie ähnliche, aber größere Treffen in Weiler und Lindenberg zuvor nicht angemeldet.

Auch im württembergischen Allgäu verabredeten sich Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen zu sogenannten Spaziergängen. 700 Teilnehmende zählte die Polizei etwa in Wangen, 130 Menschen trafen sich zu einer Kundgebung in Isny. In Wangen zeigte die Polizei mutmaßliche Versammlungsleiter des Demonstrationszugs an. Auch diese Kundgebungen waren zuvor nicht angemeldet. Sie verliefen weitgehend ruhig und ohne Verkehrsbehinderungen. (Lesen Sie auch: Corona-"Spaziergänge" im Westallgäu finden im "akzeptablen Rahmen“ statt)

