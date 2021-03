Unbekannter bewirft Hausfassade in Heimenkirch mit Eiern

Ein Unbekannter bewirft eine Hausfassade in Heimenkirch mit Farbe. Seine Tat bereitet er aufwendig vor. Die Polizei sucht nach Zeugen.

13.03.2021 | Stand: 12:25 Uhr

Ein Unbekannter hat Donnerstagnacht mit Farbe eine Hausfassade in der Kemptener Straße in Heimenkirch beworfen. Der Randalierer bereitete sein Tat aufwendig vor: Laut Polizei handelte es sich bei seinem Wurfmaterial um Eier, die er zuvor ausgeblasen und anschließend mit Farbe gefüllt hatte. (Einen ähnlichen Vorfall gab es vor Kurzem in Lindau.)

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in Heimenkirch

Bei dem Vorfall entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, beobachtet haben, sich unter Telefon 08381/92010 zu melden.

