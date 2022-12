Visum erschlichen: Polizei schiebt 23-Jährigen aus Malawi ab

Ein 23-Jähriger aus Malawi hatte sich ein Visum erschlichen. Doch die Polizei kontrolliert ihn an der Grenze bei Lindau und schickt ihn zurück in seine Heimat.

13.12.2022 | Stand: 08:59 Uhr

Die Polizei hat an der A96 am Grenzübergang zwischen Lindau und Hörbranz (Vorarlberg) einen Mann aus Malawi geschnappt, der sich offenbar ein Visum erschlichen hatte. Die Bundespolizei kontrollierte dort einen Fernreisebus, der von Rom nach Frankfurt am Main unterwegs war. Der 23-Jährige zeigte den Beamten seinen Reisepass und ein norwegisches Visum der Kategorie C.

Das Dokument war für eine Einreise und sechstägige Aufenthaltsdauer im Schengenraum ausgestellt worden. Das Visum war wegen eines Geschäftstermins in Italien erteilt worden. Der Mann hatte zudem ein Rückflug-Ticket für den 15. Dezember bei sich. Allein damit hätte der Ostafrikaner nach Polizeiangaben seine erlaubte Aufenthaltsdauer um zwei Tage überschritten.

Mann aus Malawi mit erschlichenem Visum am Grenzübergang Lindau erwischt

Bei der Befragung verstrickte sich der 23-Jährige zusehends in Widersprüche. Er gab schließlich zu, gar keinen beruflichen Termin gehabt zu haben. Wie sich außerdem herausstellte, war die Veranstaltung bei der Firma bereits Mitte November gewesen. Der Mann aus Malawi wollte offenbar länger in Deutschland bleiben.

Da das Visum nur wegen falscher Angaben erteilt worden war, annullierten die Polizisten das Dokument. Der Malawier wurde zudem angezeigt - wegen versuchter unerlaubter Einreise und Visumserschleichung. Die Bundespolizisten führten den Mann beim Amtsgericht Kempten vor und lieferten ihn anschließend in die Abschiebehaftanstalt Eichstätt ein. Von dort aus soll er zurück in sein Heimatland gebracht werden.

