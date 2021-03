Telefonbetrüger denken sich immer wieder neue Maschen aus, um an persönliche Daten zu gelangen. Mit einem Impftermin wurde eine Rentnerin in Isny geködert.

17.03.2021 | Stand: 15:39 Uhr

Immer wieder berichtet die Polizei von Telefonbetrügern, die mit unterschiedlichen Maschen versuchen, an persönliche Daten und Geld zu gelangen. Neben den falschen Polizeibeamten, dem Enkeltrick oder den vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern haben sich die Betrüger in der Corona-Pandemie neue Maschen ausgedacht. Eine Rentnerin in Isny wurde am Dienstag von einer angeblichen Krankenschwester angerufen, die ihr einen Impftermin in Aussicht stellte.

Vermeintliche Krankenschwester verspricht Rentnerin in Isny einen Impftermin

Am Dienstagvormittag wurde eine 77-Jährige aus Isny Opfer einer dreisten Betrügerin, die sich als Krankenschwester ausgab. Die Unbekannte rief die Rentnerin an und stellte ihr einen Impftermin in Aussicht, teilt die Polizei mit. Dafür erhob die vermeintliche Krankenschwester die vollständigen persönlichen Daten der 77-Jährigen. In einem zweiten Telefonat behauptete die Betrügerin, dass sie nun auch die Kontonummer der Rentnerin bräuchte, weil die Impfaktion von den Banken gesponsort sei. Die 77-Jährige gab ihr ihre Kontodaten preis.

Wenig später stellte die Rentnerin fest, dass ein vierstelliger Euro-Betrag von ihrem Konto abgebucht worden war. Ein finanzieller Schaden entstand ihr jedoch nicht. Ihre Hausbank konnte die Überweisung rasch zurückrufen. Die Polizei Isny hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen. (Lesen Sie auch: So machen Trickbetrüger in der Corona-Pandemie Kasse)

65-Jähriger aus Vogt gewährt angeblichen Microsoft-Mitarbeitern Zugriff auf seinen PC

Ebenfalls am Dienstagvormittag fiel ein 65-Jähriger aus Vogt auf die Masche von vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern herein. Das berichtet die Polizei am Mittwoch. Die Unbekannten riefen den Mann an und gaukelten ihm vor, dass eine Wartung an seinem PC durchgeführt werden müsse. Daraufhin gewährte der 65-Jährige den angeblichen Microsoft-Mitarbeitern extern Zugriff auf seinen Rechner und gab vertrauliche Daten heraus.

Die Betrüger installierten mehrere Programme auf seinem Computer. Außerdem buchten sie mutmaßlich von einer anderen Bankverbindung des Opfers einen vierstelligen Euro-Betrag auf dessen Girokonto um. Möglicherweise deshalb, um das Geld von dort aus weiter zu transferieren. Der 65-Jährige unterbrach den Vorgang. Nach dem Telefonat flog der Betrug auf. Ob dem 65-Jährigen ein finanzieller Schaden entstanden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen. (Lesen Sie auch: Telefonbetrug im Allgäu: Falsche Enkel, falscher Unfall, falsche Polizeibeamte)

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, niemals vertrauliche Daten am Telefon preis zu geben oder Unbekannten extern Zugriff auf den eigenen Computer zu gewähren. Nähere Informationen dazu gibt es unter www.polizei-beratung.de oder bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Telefon 0751/803-1048.