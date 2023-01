Polizei: Westallgäu war „erstaunlich ruhig für eine Silvesternacht“

Die Bilanz von Polizei und Feuerwehr zum Jahreswechsel im Westallgäu fällt positiv aus. Anders in Vorarlberg: Dort verliert ein Mann einen Finger beim Böllern.

01.01.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Keine schlimmeren Ereignisse haben Polizei und Feuerwehren im Westallgäu in der Nacht auf 1. Januar registriert. „Für eine Silvesternacht war es erstaunlich ruhig“, sagt Philipp Müller von der Polizeiinspektion Lindenberg auf Anfrage unserer Redaktion.

Während die Polizei im übrigen Allgäu über Brände und Verletzte in Zusammenhang mit Feuerwerk und Silvesterfeiern berichtet, wurde im Landkreis Lindau kein solches Unglück bekannt. Lediglich in Lindau hatte die Feuerwehr laut Kreisbrandrat Wolfgang Endres zwei kleinere Einsätze, unter anderem wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage.

Mehrere Verletzte in Silvesternacht in Vorarlberg

In Vorarlberg haben sich laut Polizei mehrere Menschen beim Hantieren mit Feuerwerksartikeln verletzt. In Fußach verlor ein Mann einen Finger, als ein Knallkörper in seiner Hand explodierte. Ein achtjähriges Kind im Bezirk Dornbirn griff mit der Hand in brennende Wunderkerzen. Drei Schreckschusswaffen stellten Polizeibeamte in der Silvesternacht sicher und sprachen dazu vorläufige Waffenverbote aus. „Insgesamt entsprach die Einsatzfrequenz einer normalen Silvesternacht“, bilanziert die Vorarlberger Polizei.

Im Nachbarlandkreis Ravensburg spricht die Polizei von einem für eine Silvesternacht „als normal zu bezeichnenden Einsatzaufkommen“. Die Beamtinnen und Beamten seien zu „einer erhöhten Anzahl“ an Ruhestörungen und Auseinandersetzungen gerufen worden. Bei drei Einsätzen hätten sie sich erheblichem Widerstand gegenübergesehen, und in einem Fall wurde ein Beamter leicht verletzt.

