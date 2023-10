Unfälle im Wasser: Doppelt so viele Menschen sterben im Bodensee

Allein in Bayern und Baden-Württemberg hat es 2023 acht Todesopfer gegeben. Was Polizei und Lebensretter sagen.

Von Sandra Philipp

21.10.2023 | Stand: 19:02 Uhr

Die Anzahl der Todesfälle im Bodensee ist 2023 deutlich gestiegen. Auch wenn die Zahlen aus Österreich und der Schweiz noch nicht vorliegen, lassen die Statistiken vom baden-württembergischen und bayerischen Bodensee auf einen Anstieg der Todesfälle in diesem Jahr schließen. Allein auf deutscher Seite sind im laufenden Jahr insgesamt acht Menschen im oder am See zu Tode gekommen. Im vergangenen Jahr waren es vier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.