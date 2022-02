Anwohner drohte mit Waffe: Spezialkräfte stürmen Anwesen im Westallgäu

Spezialkräfte haben Donnerstag einen Mann überwältigt, der zuvor mit einer Schusswaffe gedroht hatte. Er hätte zu einer Untersuchung abgeholt werden sollen.

27.01.2022 | Stand: 20:42 Uhr

Großeinsatz der Polizei im Westallgäuer Grünenbach: Ein Mann hatte am Donnerstag damit gedroht, eine Schusswaffe zu gebrauchen. Der 68-Jährige verschanzte sich mit seiner Schwester in einem Haus. Die beiden sollten zu einer ärztlichen Untersuchung abgeholt werden. Etwa 70 Polizeibeamte waren den ganzen Tag über in der 1500-Einwohner-Gemeinde im Einsatz, am späten Nachmittag wurde der Mann überwältigt.

Schwarz gekleidete Einsatzkräfte lagen an einem Hang im Ort. Die Beamten des Spezialeinsatzkommandos richteten ihre Blicke auf einen alten Bauernhof. Unweit des Anwesens hielten Einsatzkräfte in dicker Uniform die Stellung. Sie trugen schwere Schusswaffen mit sich.

Großeinsatz in Grünenbach: Westallgäuer Gemeinde abgeriegelt

Grund für den Großeinsatz war ein Mann, der angekündigt hatte, eine Waffe unter anderem gegen Polizisten zu richten. Die betroffenen Beamten hatten am Vormittag am Anwesen des 68-Jährigen und seiner Schwester (71) geklingelt. Sie wurden von Mitarbeitern des Amtsgerichts und des Kreises Lindau begleitet. Für die Geschwister lag laut Polizei ein betreuungsgerichtlicher Beschluss vor. Sie sollten zur Untersuchung in ein Bezirkskrankenhaus gebracht werden. Laut Polizeisprecher Dominic Geißler „war anzunehmen, dass sie sich nicht mehr selbst versorgen können“.

Nach Informationen unserer Redaktion öffneten die Geschwister die Tür aber nicht, woraufhin die Beamten den Schlüsseldienst riefen. Als dieser damit beschäftigt war, die Haustür zu öffnen, soll der Mann herausgetreten sein und gedroht haben zu schießen. Ob er tatsächlich eine Waffe besitzt, blieb zunächst unklar. Die Umgebung in Grünenbach wurde abgeriegelt, zwischenzeitlich war auch die Hauptstraße gesperrt. Manche Anwohner kamen vorübergehend nicht in ihre Häuser.

Nach Drohung im Westallgäu: Keine Gefahr für Anwohner

Eltern riefen bei der Schule an und fragten, ob sie ihre Kinder abholen dürfen. Denn direkt nebenan befand sich die provisorische Einsatzzentrale der Polizei. Für die Schule oder den Kindergarten bestand allerdings „überhaupt keine Gefahrenlage“, versicherte Grünenbachs Bürgermeister Markus Eugler. Er stand im direkten Austausch mit der Polizei. Der Tatort befand sich etwa einen Kilometer vom Ortskern entfernt.

Am Nachmittag war die Lage zunächst unverändert. Wer entscheidet in solchen Fällen, wann ein Zugriff erfolgt, wann abgewartet oder Kontakt mit den Betroffenen aufgenommen wird? „Es gibt immer einen Einsatzleiter, den verschiedene Einheiten beraten, beispielsweise das Spezialkommando oder die Verhandlungsgruppe“, erläuterte Geißler. Welcher Ansatz letztlich verfolgt werde, hänge auch stark vom Verhalten des mutmaßlichen Täters ab.

Kontaktaufnahme der Polizei scheitert

Im Grünenbacher Fall scheiterten laut Polizei alle Versuche, mit dem 68-Jährigen und seiner Schwester Kontakt aufzunehmen. Am späten Nachmittag erfolgte dann der Zugriff. Gegen 16.30 Uhr drangen die Beamten in das Haus ein. Der Mann hatte eine Langwaffe bei sich. Eine Erlaubnis dafür besaß er nicht. Die Einsatzkräfte überwältigten den 68-Jährigen. Die Geschwister sollen jetzt in einer Klinik untergebracht werden. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren wegen Bedrohung zu. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Grünenbach liegt im Landkreis Lindau im Westallgäu zwischen Röthenbach, Stiefenhofen und Maierhöfen.