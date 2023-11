Trotz nasser Fahrbahn: Über 200 Autofahrer zu schnell

Bei einer Geschwindigkeits-Messung auf der A96 bei Kißlegg/Allgäu bei nasser Fahrbahn sind von 814 gemessenen Fahrzeugen 203 zu schnell gefahren - jedes vierte.

14.11.2023 | Stand: 21:13 Uhr

Nach Angaben der Polizei gelte in dem Abschnitt bei Nässe eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Gemessen wurde in der Zeit von 8.40 Uhr bis 10.10 Uhr an der Anschlussstelle Kißlegg (Landkreis Ravensburg).

Spitzenreiter war demnach ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 137 km/h, teilte die Polizei mit.

Polizei-Kontrolle auf der A96: Jeder Vierte zu schnell auf nasser Fahrbahn

Die Beamten weißen daraufhin, dass plötzlich auftretendes Aquaplaning bei höhren Geschwindigkeiten eine erhebliche Gefahr für Autofahrer darstelle. Fahrzeuge könnten bei Wasser etwa in den Spurrillen schnell unkontrollierbar werden.