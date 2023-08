Poller für die Fußgängerzone in Lindenberg

Autofahrer ignorieren seit Jahren Verkehrsschilder und fahren durch die Fußgängerzone. Poller sollen die Verkehrssünder ausbremsen, fordern die Freien Wähler

15.08.2023 | Stand: 11:05 Uhr

Sie sind seit Jahren ein Ärgernis: Autofahrer, die die Verkehrsschilder ignorieren und durch die Fußgängerzone in Lindenberg fahren. Die Freien Wähler haben das Thema mehrfach im Stadtrat angesprochen und haben jetzt einen Antrag formuliert. Darin beantragen sie eine Absperrung in der Mitte der Zone.

Lindenberg hat nur eine sehr kurze Fußgängerzone. Sie liegt zwischen Gasthaus Löwen und Hauptstraße. Der Bereich ist für Radfahrer, Anlieger mit Parkausweis und Lieferverkehr frei – alle anderen dürfen dort nicht hineinfahren. Allerdings ignorieren nicht wenige Autofahrer das Verbot. Sie nutzen die Fußgängerzone teils als Abkürzung.

Gefahren vermeiden

Das Thema ist in der Vergangenheit mehrfach im Stadtrat aufgeschlagen. Geändert hat das an der Lage nichts. Jetzt haben die Freien Wähler dazu einen Antrag gestellt. Im Alltag habe es sich gezeigt, dass eine Absperrung in der Mitte der Löwenstraße beziehungsweise ergänzend im Bereich der Grundschule dringend erforderlich sei, schreibt Florian Weber darin. Damit ließen sich Gefahren vermeiden, so der Fraktionssprecher der Freien Wähler. Das gilt aus Sicht der Gruppierung nicht nur für die Fußgängerzone selber, sondern auch für die Ein- und Ausfahrten in die Fußgängerzone. Dabei müssen Autos Gehwege im Bereich der Grundschule und Mittagsbetreuung queren.

Wenn Poller in der Mitte angebracht würden, wären die Anwesen in der Löwenstraße von einer Seite aus weiter anfahrbar. Für einige Häuser gibt es keine andere Zufahrt.

