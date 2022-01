Poolbar-Festival: Sportfreunde Stiller kommen nach Vorarlberg

Neuzugang verkündet: Die Sportfreunde Stiller werden das Festival beim Alten Hallenbad in Feldkirch sogar eröffnen. Welche weitere Künstler neu mit dabei sind.

24.01.2022 | Stand: 12:05 Uhr

„Applaus, Applaus“, „Ein Kompliment“ und natürlich die Fußball-WM „’54, ’74, ’90, 2006“: Die Liste der Hits, die die Sportfreunde Stiller in ihrer mehr als 25 Jahre dauernden Karriere abgeliefert haben, ist lang. Die meisten davon wird es wohl im Sommer in Vorarlberg zu hören geben: Denn das Trio wird am 8. Juli das Poolbar-Festival 2022 in Feldkirch eröffnen. Das haben die Organisatoren am Wochenende verkündet.

Sportfreunde Stiller waren schon in Kempten und Isny

Die Sportfreunde Stiller kommen übrigens nicht zum ersten Mal in die Region. Auftritte in Kempten, Memmingen oder bei "Rock am See" in Konstanz stehen in ihrer Vita. Zu Beginn ihrer Karriere, im Sommer 2000, haben sie sogar mal im Kurhaus in Isny gespielt. Damals erschien gerade ihr erstes Album "So wie einst Real Madrid", das Video zur Single "Fast wie von selbt" lief bei MTV und VIVA.

Weitere Neuzugänge im Line-Up des Poolbar-Festivals sind die Indie-Band Local Natives (12. Juli), die Wiener Elektronik-Künstler HVOB (15. Juli) sowie der in Manchester lebende österreichische DJ Salute (13. August).

Poolbar-Festival 2022 vom 8. Juli bis 13. August

Das Poolbar-Festival findet vom 8. Juli bis 13. August im Alten Hallenbad und auf der Reichenhofwiese in Feldkirch statt. Das Angebot reicht von Nischen bis Pop. Auf der Bühne stehen unter anderem Metronomy (19. Juli), Erol Alkan (30. Juli) und As I Lay Dying (4. August). Schriftsteller Wolf Haas gibt eine Open-Air-Lesung (10. August).

Zu den bislang rund 20 Konzerten gesellen sich kleine Angebote bis hin zum familienfreundlichen Jazzfrühstück im Park. Viele Veranstaltungen sind kostenlos.

Lesen Sie auch