Portugal: Stockfisch, Salzwasser und Cristiano Ronaldo

Romeo Almeida aus Lindenberg sieht den Titelverteidiger mit CR7 bei der Fußball-EM wieder im Finale. Der 30-Jährige verrät, was man über Portugal wissen sollte.

14.06.2021 | Stand: 07:01 Uhr

Einer von 85 Portugiesen im Landkreis Lindau heißt Romeo Almeida und lebt in Lindenberg. Der 30-Jährige ist in Wangen geboren, seine Eltern stammen aber aus der Region Porto. Almeida hat die doppelte Staatsbürgerschaft und drückt bei der Fußball-EM in Portugal die Daumen – dem Titelverteidiger und deutschen Gegner in der Vorrunde am 19. Juni.

Wir haben den zweifachen Familienvater, der Fußball beim FC Lindenberg spielt, gebeten, uns ein bisschen was über Portugal zu erzählen. Um Fußball geht es auch ein bisschen.