Premiere von "Kleiner Mann, was nun?": Was uns in prekären Zeiten über Wasser hält

Die Festspiele Wangen zeigen „Kleiner Mann, was nun?“ nach dem Roman von Hans Fallada. Die Geschichte weist Parallelitäten zum Jetzt auf.

Von Philipp Unsinn

31.07.2022 | Stand: 08:00 Uhr

Überraschung und Spannung war in den Gesprächen des Publikums unmittelbar vor der ausverkauften Premiere im pittoresken Zunftwinkel spürbar: Was wohl den Regisseur Peter Raffalt dazu bewegt haben könnte, ein so ernstes Stück auszuwählen? Aufgrund der Aufführungen der Vorjahre war das Publikum eher an humorvolle, etwas leichtere Kost gewöhnt. Ob das gut gehen würde? Es ging tatsächlich gut. Dazu ein, Erklärungsversuch:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.