Kein Interesse am eigenwirtschaftlichen Ausbau ohne Zuschüsse haben Netzbetreiber wie die Telekom in den meisten Westallgäuer Kommunen. Da, wie hier in Grünenbach, Einfamilienhäuser vorherrschen, gibt es pro Gebäude meist nur einen Glasfaseranschluss. Das macht den Ausbau deutlich teurer als bei Mehrfamilienhäusern mit vielen Anschlüssen – und damit Kunden.