Ralf Felle aus Oberstaufen hat seit Herbst keine Auftritte mehr gehabt. Zum Glück hat er ein eigenes Tonstudio. Wie er arbeitet und was er von Streaming hält.

13.05.2021 | Stand: 06:12 Uhr

Ob Schlager, Disco oder sanfte Piano-Balladen: Ralf Felle ist ein Vollblutmusiker. Die Corona-Pandemie hat den 56-Jährigen, der aus Lindenberg stammt und in Oberstaufen lebt, aber ausgebremst. Der letzte Auftritt ist schon eine Weile her. Dennoch war er in den letzten Monaten nicht untätig. Im Gegenteil: Er hat gleich zwei Alben mit unterschiedlichen Musikstilen aufgenommen. Im Interview mit unserer Redaktion erzählt er von seinem Schaffen.