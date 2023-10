Bushalle und Hostel: Pläne von Busunternehmer stoßen auf Skepsis

Der Röthenbacher Rat soll einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan beschließen. Vorab können sich Bürger über das Vorhaben informieren.

04.10.2023 | Stand: 18:06 Uhr

In seiner Sitzung im November soll sich der Röthenbacher Gemeinderat mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan beschäftigen, bei dem es um das Projekt des Lindenberger Busunternehmers Klaus Burkhard geht: Nördlich des Bahnhofs Oberhäuser – zwischen den Gleisen beziehungsweise dem Radweg und dem Wohngebiet „Am Heiligenholz“ – will er eine Fläche von etwa anderthalb Fußballfeldern bebauen: mit einer Bushalle, einem Hostel und in der Zukunft vielleicht mit einer Wasserstoffproduktionsstätte.

