Bis zu 100 Autofahrer demonstrieren bei Isny gegen Corona-Maßnahmen. Die Organisatoren distanzieren sich von Querdenkern, haben aber klare Forderungen.

Von Gisela Sgier

12.04.2021 | Stand: 12:18 Uhr

Teilnehmer in etwa 100 Autos haben sich am Samstagvormittag an einem angemeldeten Autokorso beteiligt. Mit der Aktion soll auf die schwierige Situation der Einzelhändler, Gastronomen und Kinder in der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht werden, erklären die Organisatoren. Los ging die Fahrt in Leutkirch, der Endpunkt war Wangen. Laut Polizei, die die Aktion mit einem starken Aufgebot begleitete, verlief der Autokorso weitgehend ohne Zwischenfälle.