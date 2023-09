"Omas gegen Rechts" wollen gegen AfD-Veranstaltung in Lindenberg protestieren

In Lindenberg wird am Samstag das Spitzenduo der AfD für die Landtagswahl erwartet. Beide werden dem rechtsextremen Flügel von Björn Höcke zugerechnet.

30.08.2023 | Stand: 16:41 Uhr

Der „Bürgerdialog“ der AfD an diesem Samstag in Lindenberg wird von einer Gegenkundgebung begleitet.

Organisiert wird sie von den „Omas gegen Rechts“, einer bundesweiten Initiative, die Vertreterinnen am Bodensee hat. Das Motto der Kundgebung: „Kein Fußbreit den Antidemokraten“.

Die AfD hat für den Bürgerdialog am 2. September unter anderem Martin Böhm und Katrin Ebner-Steiner angekündigt, das Spitzenduo für die Landtagswahl am 8. Oktober. Beide werden dem formal aufgelösten rechtsextremen Flügel um Björn Höcke zugerechnet.

Um Eber-Steiner war es einige Zeit ruhig, mittlerweile ist sie zurück an der Spitze der AfD in Bayern. Die vierfache Mutter zog 2018 in den Landtag ein und war dort anfangs Fraktionssprecherin.

Martin Böhm und Katrin Ebner-Steiner sind das Spitzenduo der AfD

Zur Halbzeit wurde die 45-Jährige, die als Vertreterin des völkischen Flügels gilt, im Richtungsstreit innerhalb der AfD nicht wiedergewählt. In der Fraktion gab es einen lang anhaltenden Richtungsstreit. Schon wenige Wochen nach der Wahl hatte ihr Mit-Fraktionschef Markus Plenk das Handtuch geworfen. Er habe es „satt, die bürgerliche Fassade einer im Kern fremdenfeindlichen und extremistischen Partei zu sein“, sagte er auch mit Blick auf Ebner-Steiner.

(Lesen Sie auch: SPD verleiht Sozialistenhut: Preisträger wettert gegen Atomkraft und AfD)

Mit an der Spitze der Landesliste steht der 59-Jährige Martin Böhm, der bislang weniger bekannt ist. Er gilt allerdings als Strippenzieher im rechten Lager. Sie seien „keine Schönwetter-Patrioten“ erklärte er bei der Wahl des Spitzenduos auf einem Parteitag der AfD.

„Aus unserem Mund spricht eure Wut“, sagte er weiter mit Blick auf die Mitglieder. „Ihr lasst weder eure Frauen von Fremden penetrieren, noch eure Kinder von Messermännern bedrohen“. Das seien „die guten, deutschen Tugenden“.

Die Richtung gab das Spitzenduo beim ersten gemeinsamen Wahlkampfauftritt im oberfränkischen Mödlareuth vor. Dort traten sie laut BR gemeinsam mit Björn Höcke unter dem Slogan „Thüringen und Bayern – wir heizen ein!“ auf. Anwesend war auch der aus der Partei ausgeschlossene Rechtsextreme Andreas Kalbitz.

In Lindenberg gibt es regelmäßig Protest gegen die AfD

Angesichts dessen kommt die in Lindenberg angekündigte Gegenkundgebung zum Bürgerdialog der AfD nicht überraschend. In der Vergangenheit hatte es regelmäßig Protestaktionen bei Auftritten der Partei in Lindenberg gegeben.

Die größte bei dem Besuch der damaligen AfD-Frontfrau Frauke Petry im Jahr 2016. Damals zogen 600 Menschen in einem Kreis um den Löwen–Saal.

(Lesen Sie auch: Reichsbürger-Szene im Allgäu wird beleuchtet von "Omas gegen Rechts")

Die Kundgebung am Samstag haben die „Omas gegen Rechts“ angekündigt. Sie soll von 17.30 Uhr bis 19 Uhr in der Löwenstraße in Lindenberg über die Bühne gehen. Entsprechende Aufrufe finden sich im Internet und werden dort teils auch von Vertreterinnen und Vertretern von Parteien geteilt.

Der Bürgerdialog der AfD im Löwensaal beginnt um 18 Uhr. Die Partei bittet um Anmeldungen.