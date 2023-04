Protest im Stadtrat: Warum es in Lindenberg zu wenige Betreuungsplätze gibt

Etwa 40 Eltern mit Nachwuchs nutzen die Bürgerfragestunde, um auf Nöte im Kita-Bereich aufmerksam zu machen. Kämmerin berichtet, wie lang die Wartelisten sind.

25.04.2023 | Stand: 17:56 Uhr

Am 1. September beginnt das neue Betreuungsjahr, bereits am Montag haben die Lindenberger Eltern, die ihre Sprösslinge für eine Kindertagesstätte (Kita) angemeldet hatten, eine Zu -oder Absage erteilt bekommen – viele gingen dabei leer aus. Am gleichen Abend besuchten etwa 40 Eltern mit ihrem Nachwuchs die Stadtratssitzung, um auf die Missstände in der Betreuung aufmerksam zu machen. Und bei ihrer Protestaktion wollten sie von der Verwaltung Zahlen wissen: Wie viele Krippen- beziehungsweise Kindergartenplätze gibt es in der Stadt? Wie viele davon sind belegt? Wie lang ist die Warteliste?

