Nach Angriff auf Jugendzentrum organisiert junge Frau Demo – und landet dafür vor Gericht

Erst klirrten Scheiben, dann gab es eine Demo in Wangen: Wegen dieser stand eine junge Frau vor Gericht. Es aber auch um fehlendes Vertrauen in die Polizei.

13.09.2022 | Stand: 19:09 Uhr

Fast genau ein Jahr ist es her, dass Unbekannte nachts Scheiben am politisch links orientierten Jugendzentrum „Tonne“ in Wangen eingeschlagen haben. Mit einem Unterschied zu früheren Vorfällen: Im September 2021 befanden sich noch Personen in den Räumen in der Lindauer Straße. Sie fühlten sich bedroht, hatten Angst. Am Folgetag gab es vor diesem Hintergrund eine spontane Demonstration in der Wangener Innenstadt. Diese, wie der Vorfall nachts zuvor, war jetzt Thema vor dem Wangener Amtsgericht – und das tagte kurioserweise im selben Gebäude, in dem sich auch das Jugendzentrum befindet. Nur ein paar Stockwerke darüber.

