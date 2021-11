Das Werk "Wetter aus Nordwest" gefällt den Ausstellungsbesuchern in Lindenberg besonders gut. Diese Bilanz der Überblicksschau zieht Ausstellungsleiter Helmut Caprano.

10.11.2021 | Stand: 11:45 Uhr

Die Bildhauerin Annedore Küchler-Geist gehört zu den treuen und eifrigen Beschickern der Westallgäuer Kunstausstellung in Lindenberg. Bei deren 55. Auflage, die am vergangenen Sonntag zu Ende ging, fanden die Gäste besonderen Gefallen an ihrem Werk „Wetter aus Nordwest“; sie wählten es für den Publikumspreis. Dieser ist bereits die vierte Auszeichnung für die Künstlerin in diesem Rahmen.