Punkrock gegen Rassismus: "Wurde darauf reduziert, dass ich Asiate bin"

Musik hat im Leben von Hansol Seung immer schon eine große Rolle gespielt. Als junger Teenager gewann er einige Wettbewerbe mit dem Querflöten-Ensemble der Musikschule Lindenberg. Kurz darauf entdeckte er den Punk für sich und gründete eine Schülerband.

Die musste er aufgeben, als nach dem Abi 2014 nach Münster ging, um Medizin zu studieren. Doch ohne Musik ging es auch dort nicht. Eine neue Band musste her. „Ich hatte Blut geleckt. Aber es ist schwer, einen Schlagzeuger zu finden“, sagt der 25-Jährige.

Es dauerte mehr als ein Jahr. Doch dann stand die Punkband Shoreline – und mit der startet der Sänger und Gitarrist nun durch: Das kürzlich erschienene neue Album „Growth“ findet in der deutschen Musikjournalistenlandschaft viel Beachtung und erhält überwiegend gute Kritiken.

Hansol Seung ist als Sohn koreanischer Einwanderer zwar in Darmstadt auf die Welt gekommen, hat seine Kindheit und Jugend aber im Westallgäu verbracht. Er ist in Scheidegg aufgewachsen und hat in Lindenberg das Gymnasium besucht. Vor gut zehn Jahren gründete er zusammen mit seinen Kumpels Jonas Bibus und Marcus Rotter die Band „Silence Means Consent“, die unter anderem im Jugendhaus aufgetreten ist. „Wir waren Schüler und hatten eigentlich nicht richtig Ahnung“, blickt Seung zurück.

Anti-Flag und Strike Anywhere als Vorbilde

Was aber damals schon auffiel: Im Gegensatz zu anderen Schülerbands spielte das Trio keine Coversongs, sondern schrieb eigene Lieder. Und zwar mit überwiegend politischen und kritischen Texten – so wie ihre Vorbilder Anti-Flag und Strike Anywhere. „Das war für mich schon identitätsstiftend“, sagt Seung. Damals tummelte er sich auch viel in Lindau im Club Vaudeville, wo etliche Größen aus der US-Punk- und Hardcore-Szene auftraten.

Dass Punk für ihn nicht nur eine Musikrichtung, sondern auch eine Haltung ist, zeigte sich bereits im Sommer 2013: „Silence Means Consent“ veranstalteten damals ein eigenes kleines Festival im Jugendhaus in Lindenberg: Das „Tolerance Fest“ war ein klares Zeichen gegen Rassismus und Neonazis.

Neues Album von Shoreline heißt "Growth"

Womit wir wieder bei Shoreline und ihrem aktuellen Album wären. Denn während sich das Debüt „Eat My Soul“ (2019) größtenteils mit inneren Sorgen und Zerwürfnissen beschäftigt hatte, wird in den zwölf Songs auf „Growth“ das Persönliche ganz klar politisch: Es geht um Veganismus, Kritik an der Konsum- und Wegwerfgesellschaft sowie Rassismus.

Im Kernstück der Platte namens "Konichiwa" verarbeit Seung, der etwa die Hälfte der Texte schreibt, seine ganz persönlichen Erfahrungen mit anti-asiatischem Rassismus. Der wurde mal mehr, mal weniger offen zur Schau gestellt. Auch in seiner beschaulichen Heimat.

„Ich wurde im Allgäu jetzt nicht krass gemobbt. Aber es gab immer wieder Vorfälle. Wenn ich gut in Mathe war, wurde das darauf reduziert, dass ich Asiate bin. Dabei habe ich mich auch angestrengt“, blickt er zurück. Generell sei er in seiner Jugend „durch die Bank oft der einzige Nicht-Weiße in der Gruppe gewesen“ und „die Leute haben sich mir gegenüber ein bisschen anders verhalten“.

In Münster mit seinen 320.000 Einwohnern seien auch direkte Anfeindungen hinzugekommen. Seit Beginn der Pandemie habe sich das leider verstärkt. „Mit Corona ist die Stimmung gekippt“, sagt Seung. Umso wichtiger ist es ihm, in seinen Songs davon zu erzählen und auf Missstände aufmerksam zu machen. In den vergangenen Tagen und Wochen hat er anlässlich der Albumveröffentlichung zahlreiche Interviews gegeben, unter anderem für die Fachzeitschrift Visions, oder in Podcasts gesprochen.

Punkband Shoreline: Sänger Hansol Seung hat Medizin studiert

Im Vorjahr hat Seung sein Medizinstudium abgeschlossen. Er arbeitet als Assistenzarzt in der Anästhesie der Uniklinik Münster und schreibt dort seine Doktorarbeit im Fachbereich Neurologie. Die Band ist also nicht sein Hauptjob, wenngleich sie sich finanziell mittlerweile trägt. Ihren Proberaum in einer alten Scheune, fast schon malerisch an einem kleinen See und einem kleinen Wald gelegen, hat die Band zu einem Studio ausgebaut, um unabhängiger beim Aufnehmen zu sein. Ab Herbst ist eine Tour geplant.

Den Rückenwind, den die Band derzeit verspürt, will sie mitnehmen. „Wir wollen so groß werden, wie es geht“, sagt Seung. Auch wenn das nicht gerade nach Punk klinge. Aber seit der Gründung Ende 2015 hätten sie viel Zeit, viel Energie und viel Geld in die Band gesteckt. „Jetzt sind ein paar Türen offen. Wir merken, dass es nicht nur uns etwas bedeutet“, sagt der Sänger. Dementsprechend ist er bereit, auch beruflich ins Risiko zu gehen: „Ich bin immer noch erst Mitte 20. Ich würde mich später ärgern, wenn ich es nicht versucht hätte.“

Ein Leben für die Musik also. Damals wie heute. Inzwischen halt bloß ohne Querflöte.

