Queeres Musiktheater in Bregenz: Die unsterbliche Hoffnung auf Harmonie

Die Bregenzer Festspiele bringen ein queeres Musiktheaterwerk auf die Bühne. In „The Faggots" erzählt ein buntes Ensemble die Menschheitsgeschichte neu.

30.07.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Den Opern-Granden Puccini und Verdi überlassen die Bregenzer Festspiele ihre Hauptbühnen, sie erzählen von „Madame Butterfly“ auf der Seebühne, von „Ernani“ im großen Saal des Festspielhauses. Die Geschichten handeln – wie üblich – von männlicher Macht und Gier, der liebende Frauen nur allzu leicht zum Opfer fallen. Ein erfrischend anderes, menschlicheres Weltbild setzt dem das Musiktheaterwerk „The Faggots And Their Friends Between Revolutions“ von Philip Venables entgegen. Kürzlich in Aix-en Provence uraufgeführt, war die berührende Inszenierung jetzt an zwei ausverkauften Abenden auf der Werkstattbühne des Festspielhauses zu sehen.

Die Gemeinschaft der Schwulen lebt im Einklang mit der Natur

Am Anfang war die Harmonie. Die Faggots, so nennt sich die Gemeinschaft der Schwulen, lebt friedlich mit ihren „Freund:innen“, im Einklang mit der Natur. Jahrtausende ist das her, und das Paradies dauert an, bis der Mann auftaucht. So beginnt eine neu erzählte Menschheitsgeschichte, geschildert aus der Perspektive queerer Menschen. Der amerikanische Autor Larry Mitchell erdachte sie vor fast 50 Jahren, sein Buch „The Faggots And Their Friends Between Revolutions“ hat heute Kultstatus.

Klasse Darstellerin bei "Faggots": Kit-Green. Bild: Tristram Kenton

In Bregenz breitet eine bunte, leidenschaftliche Gruppe von 15 Künstler:innen den Mythos der Faggots aus. Er erstreckt sich über Generationen und mehrere Revolutionen, handelt vom endlosen Ringen des Guten mit dem Bösen. Als das Böse ist klar definiert: das männliche Prinzip von Egoismus, Gewalt, Zerstörung. Die queere Community dagegen möchte die Menschheit mit Freundschaft, Schönheit, Zärtlichkeit, und Lust heilen.

Wütende Rede: Die Schauspielerin und Tänzerin Yandass in "The Faggots...". Bild: Tristram Kenton

Singend, summend, sprechend, schreiend, musizierend schildert das fantastische Ensemble aus hochkarätigen, internationalen „Musiker:innen“ diese Legende als Collage aus Szenen, Bildern und Choreografien.Ted Huffman verzichtet bei der Inszenierung auf Lärm und Effekt. Lieber lässt er die an Barockmusik angelehnte, lyrisch-sensible Komposition Venables’ und die Energie der Darstellenden wirken. Ungestüm und nachdrücklich benennen sie Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen queerer Menschen – und trösten mit Humor, Lebenslust und der unsterblichen Hoffnung auf die Wiederkunft der Harmonie.