Wie der gebürtige Lindenberger Kristof Heller zum Bundestrainer für Para-Boccia geworden ist und wieso die leeren Ränge in Tokio für ihn kein Problem sind.

07.08.2021 | Stand: 17:56 Uhr

„Mein Traum war immer, bei Olympia dabei zu sein. Ich habe ihn nie verloren, sondern nur umformuliert“, sagt Kristof Heller. Und jetzt geht dieser Traum tatsächlich in Erfüllung: Der 31-Jährige fliegt am 14. August nach Tokio – als Bundestrainer der paralympischen Mannschaft im Para-Boccia. Und das als völliger Quereinsteiger in dieser Sportart, wie er zugibt.