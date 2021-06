Röthenbach veranstaltet einen eigenen Wochenmarkt

Die Gemeinde Röthenbach veranstaltet immer freitags einen Wochenmarkt. Dafür hat sie lokale Händler an Bord geholt. Zur Premiere ist etwas Besonderes geplant.

23.06.2021 | Stand: 18:17 Uhr

Hinter der Idee, einen Markt in Röthenbach zu veranstalten, steckt Gemeinderätin Gudrun Stimm. „Ich bin durch ein Dorf in Nordrhein-Westfalen darauf gekommen. Dort wurde das Konzept gut angenommen“, erzählt sie. Warum also nicht auch einen Markt im eigenen Ort veranstalten? Gudrun Stimm schlug die Idee im Februar im Gemeinderat vor und stieß sofort auf Zustimmung. „Wir haben hier bis auf unseren Bäcker und das Dorflädle in Oberhäuser keinen Nahversorger“, sagt Bürgermeister Stephan Höß. Mit Gudrun Stimm, Elisabeth Kappler, Diana Reich und Norbert Kirchmann gründete sich ein Arbeitskreis, der die Organisation in die Hand nahm.