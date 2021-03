Trotz angespannter Finanzlage und Defizit entscheidet sich der Gemeinderat Röthenbach dafür, das Freibad im Sommer 2021 zu öffnen. Was den Ausschlag dafür gab.

04.03.2021 | Stand: 05:59 Uhr

Weder in der Diskussion noch bei der Abstimmung gab es eine Gegenstimme: Einmütig hat der Gemeinderat Röthenbach entschieden, dass das Freibad in Rentershofen auch in diesem Jahr öffnen soll. Das stand angesichts der angespannten Finanzlage der Kommune in Frage.