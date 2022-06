Schilder schicken Radler auf die Bundesstraße - dabei gibt es einen gut ausgebauten Radweg

Von Lindenberg ist ein Radweg Richtung Röthenbach ausgeschildert, der teilweise auf einer Bundesstraße verläuft. Dabei gibt es einen gut ausgebauten Radweg.

17.06.2022 | Stand: 07:08 Uhr

Gibt es im Westallgäu ausgeschilderte Radverbindungen, die schlecht für Familien zu fahren sind, obwohl es eine bessere Alternative gäbe? Stadtrat Josef Kraft hat im Bauausschuss des Stadtrates einen so gelagerten Fall genannt. In Lindenberg werden Radler aus dem Stadtzentrum nicht über den gut ausgebauten Geh- und Radweg nach Röthenbach geleitet, sondern an Straßen entlang und über Umwege. Kraft bezeichnete die Wegeführung als „schöne Runde für den, der Gefahr und Action sucht“. Neu ausgewiesen ist die Route – anders als Kraft vermutete – allerdings nicht.

