Radweg zwischen Oberreute und Sulzberg: Bis zur Landesgrenze und nicht weiter

Der bestehende Weg wird um 1,8 Kilometer verlängert. Weil eine Engstelle beseitigt werden muss, ist vier Wochen lang kein Durchkommen nach Österreich.

15.06.2022 | Stand: 11:55 Uhr

Dass es nun so schnell geht, hätte Oberreutes Bürgermeister Stefan Schneider nicht gedacht. Doch die Planungen gingen fix, die Grundstücksverhandlungen reibungslos und nun rücken am 20. Juni die Baumaschinen zum Lückenschluss an: Der Geh- und Radweg von Oberreute nach Sulzberg wird bis zur Landesgrenze verlängert. Damit einher geht eine vierwöchige Vollsperrung. Denn knapp vor der Grenze gibt es eine Engstelle und damit da der Radweg durch kann, muss die Straße ein kleines Stück verlegt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.