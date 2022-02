Der Kreistag kippt einen 14 Jahre alten Beschluss zur Finanzierung von Geh- und Radwegen. Warum die Kreisräte von CSU und JU den Grünen-Antrag abegelehnt haben.

22.02.2022 | Stand: 11:53 Uhr

Meistens setzt sich die CSU bei wichtigen Themen im Kreistag durch. Nicht so in Sachen Finanzierung von Geh- und Radwegen: Eine knappe Mehrheit der Räte hat jetzt gegen die Stimmen von CSU und Junger Union einen 14 Jahre alten Beschluss gekippt. Das hat Folgen: Ab sofort müssen sich Gemeinden beim Bau von Geh- und Radwegen entlang der Kreisstraßen nicht mehr an den Kosten beteiligen.