Rätsel um verunreinigten Bach in Lindenberg ist gelöst

Am Donnerstag waren Polizei, Feuerwehr und Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamt an dem Bach in Lindenberg. Nun steht die Ursache der Verschmutzung fest.

15.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Nachdem in der vergangenen Woche eine Verunreinigung in einem Bachlauf am östlichen Ortsrand von Lindenberg Sorgen bei den Anwohnern ausgelöst hatte, gab die Polizei zu Beginn der Woche Entwarnung: „Es ist relativ sicher, dass die Verschmutzung von einem Milchverarbeitungsbetrieb in Goßholz ausgegangen ist“, fasst Holger Stabik, Sprecher des Präsidiums Schwaben Süd/West, die Ergebnisse der Analyse des Wasserwirtschaftsamts Kempten zusammen. Für die weiße Trübung des Gewässers, das in den Mühlbach fließt, habe Molke gesorgt, eine Gefahr für die Umwelt bestehe nicht. Wie berichtet, waren deshalb am Donnerstag Polizei, Feuerwehr und das Wasserwirtschaftsamt im Einsatz gewesen.

Bei dem Betrieb handelt es sich um die Gebrüder Baldauf GmbH & Co. KG, wie Geschäftsführer Georg Baldauf auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte. Vermutlich wegen einer Erdabsenkung sei ein Rohr beschädigt worden. Dieses sei erst vor zwei Jahren im Zuge des Baus seiner neuen Sennerei dort verlegt worden – und weil es teilweise sechs Meter tief im Erdreich verlegt und etwa 80 Meter lang sei, habe sich die Suche nach dem Leck als schwierig herausgestellt.

Rückstände in Lindenberger Bach sind biologisch abbaubar

„Wir haben intensiv recherchiert und mit einer Kamera zwei Stellen detektiert“, erklärt Baldauf, der durchaus Verständnis für die Beunruhigung der Anwohner hat. Er habe allerdings selbst erst in der vergangenen Woche erfahren, dass seine Leitung der Auslöser für die Wassertrübung gewesen sei. Die Milchrückstände, die in den Mühlbach gelangt sind, betont er, seien aber absolut unbedenklich und biologisch abbaubar.

Trotzdem will der Unternehmer die Lecks so schnell wie möglich dauerhaft schließen: Bis Mittwoch könne es noch dauern, bis die Analyse vollständig abgeschlossen sei. Dann könne man den Boden an den richtigen Stellen aufgraben und das Rohr reparieren. „Inzwischen arbeiten wir mit einer provisorischen Notlösung.“

Lesen Sie dazu auch: So wird Lindenberg schöner: Bürger spenden Bäume und Bänke