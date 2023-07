Raiffeisenbank Westallgäu: Walter Böhmer erhält einmalige Ehrung in 129 Jahren

Der Weilerer zieht sich aus dem Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Westallgäu zurück. 28 Jahre lang hatte er in dem Gremium den Vorsitz. Wie sich die Bank verändert hat.

06.07.2023 | Stand: 10:02 Uhr

Fast 34 Jahre lang ist Walter Böhmer ehrenamtlich für die Raiffeisenbank Westallgäu tätig gewesen, davon 28 als Vorsitzender des Aufsichtsrates. Der Weilerer ist der „Mister Ehrenamt“ im Bereich der Genossenschaften im Landkreis Lindau. Jetzt hat er sich aus dem Aufsichtsrat zurückgezogen. Zu seinem Abschied erhielt er eine besondere Ehrung: Die Raiba hat ihn zum Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitglied des Aufsichtsrates ernannt. Eine einmalige Ehrung in der 129-jährigen Geschichte des Institutes. „Es war mir eine Ehre“, fasste Böhmer selber seine Tätigkeit am Ende einer emotionalen Rede in der Vertreterversammlung zusammen. An dessen Ende erhielt er lang anhaltenden Beifall.

