Rainer Rothfuß aus Lindau zieht in den Bundestag ein

Damit ist er der einzige Politiker aus dem Landkreis Lindau, der in einem Parlament auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene sitzt. Darum kommt er nun zum Zug.

27.02.2023 | Stand: 19:45 Uhr

Der Lindauer Stadt- und Kreisrat Dr. Rainer Rothfuß wird 16 Monate nach der Wahl in den Bundestag einziehen. Er tritt die Nachfolge von Corinna Miazga an, die vor Kurzem nach langer Krankheit gestorben ist. Der 51-Jährige ist der einzige Politiker aus dem Landkreis Lindau, der in einem Parlament auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene sitzt.

