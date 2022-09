Dieser 31-jährige Landwirt ist neuer Kreisobmann in Lindau

Ralf Arnold aus Scheidegg ist neuer Kreisobmann des BBV im Landkreis Lindau. Der 31-Jährige bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb in Scheidegg.

Ralf Arnold ist der neue Kreisobmann des Bauernverbands im Landkreis Lindau. Nachdem Elmar Karg nach zehn Jahren Amtszeit für dieses Amt nicht länger zur Verfügung stand, hat sich der junge Landwirt zur Verfügung gestellt und wurde einstimmig gewählt. „Ich möchte ein guter Ansprechpartner für alle landwirtschaftlichen Betriebe sein“, betont er.

Ralf Arnold ist Vollerwerbslandwirt. 2017 hat der ausgebildete Landwirtschaftsmeister den Betrieb im Scheidegger Ortsteil Allmannsried von seinem Vater übernommen. Seitdem bewirtschaftet der heute 31-Jährige den Hof zusammen mit einem Angestellten, seiner Frau und seiner Mutter. 65 Milchkühe hat er und noch einmal 70 weibliche Nachzucht. Zudem betreibt er einen Stromerzeugungsbetrieb.

Dafür hat er auf so gut wie all seinen Dachflächen Fotovoltaikanlagen installiert und erzeugt 90 KW/P. In seiner Biogasanlage erzeugt er weitere 75 KW Biogasstrom. Außerdem bewirtschaftet er noch fünf Hektar Wald und 68 Hektar Grünland. Das bisschen Acker, den der Vater zweier Kinder zusätzlich bewirtschaftet, nennt er schmunzelnd sein „Hobby“. Denn auf diesen beiden Hektar Land experimentiert der Landwirt. Dieses Jahr hat er Mais angebaut, aber er hat auch schon ausprobiert, wie sich Gerste und Kleegras machen. Auch mit Zwischenfrüchten hat er schon „rumexperimentiert“.

Ralf Arnold ist CSU-Ortsvorsitzender und Gemeinderatsmitglied in Scheidegg

In seiner Freizeit engagiert sich Ralf Arnold ehrenamtlich: in der Feuerwehr, als Gemeinderat in Scheidegg, als Kreisrat im Landkreis Lindau. Er ist CSU-Ortsvorsitzender und jetzt auch noch Kreisobmann des BBV. Jede Menge Engagement also. Aber, so betont er, zum Amt als Kreisobmann habe er sich erst nach vorheriger Absprache mit seiner Familie zur Verfügung gestellt. Damit Ehrenamt und Betrieb zusammen funktionieren, hat er sicherheitshalber bei befreundeten Kollegen angefragt, ob sie bereit wären, einzuspringen, sollte es einmal eng werden mit der Zeit und den Terminen.

Eine der ersten Aufgaben, bei denen er mitgewirkt hat, war es, Leute für einen schlagkräftigen Vorstand zu finden. „Klar, es muss jemanden an der Spitze geben, aber je besser man in der Vorstandschaft aufgestellt ist, umso besser und vielseitiger und fruchtbarer ist die Arbeit“, ist Arnold überzeugt. Er freut sich, dass sich ein gutes Team gefunden hat, dessen Mitglieder die Vielfalt der Betriebe und landwirtschaftlichen Strukturen im Landkreis widerspiegelt. „Das macht es einfacher, die ganzen Interessen und Themen, die für den Bauernverband anstehen, aufzunehmen.“

Obstbau und Milcherzeugung dominieren im Landkreis Lindau

Dominiert im oberen Landkreis die Viehwirtschaft, ist es im unteren der Obstbau. Und in jedem liegen andere Schwerpunkte. „Das ist auch etwas, was mich an der Aufgabe reizt. Dass man ein großes Spektrum mitaufnehmen kann und das auch vertreten darf.“ Hinzu kommen Herausforderungen, von denen viele zum Alltag eines Landwirts gehören. Thema Bürokratismus oder veterinärmedizinische Verordnungen. Hier ist sein Ziel, dass Probleme über den kurzen Dienstweg geregelt werden können. Dafür will er gute Kontakte zu Kommunalpolitikern oder Behörden aufbauen und pflegen. „Ich möchte, dass die Dinge so schnell wie möglich und so einfach wie möglich geregelt werden“, sagt er.

Beispiel Agrarförderung, wo die neuen Regelungen noch komplizierter werden, als sie eh schon waren. Große Aufgabe des Bauernverbands sei es, Landwirte über ihre Möglichkeiten aufzuklären. „Hier ist es wichtig, dass alle auf demselben Kenntnisstand sind und auch Bescheid wissen.“ Dafür wiederum sei es wichtig, mit dem Landwirtschaftsamt zusammenzuarbeiten.

Als eine weitere große Aufgabe als Kreisobmann sieht er es an, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und den Bürgern und Verbrauchern zu zeigen, dass Landwirtschaft mehr sei als der nervige Traktor auf der Straße, hinter dem man herzuckeln muss, sondern dass Landwirtschaft Landschaftspflege, Umwelt- und Artenschutz bedeute.

Dass er zum Kreisobmann gewählt wurde und noch dazu von so vielen Kollegen, freut Ralf Arnold sehr. „Das ist, wenn man als Neuer dazu kommt, nicht selbstverständlich und ich bin sehr glücklich über die breite Unterstützung.“ Auf jeden Fall kann er es gar nicht erwarten, dass es endlich richtig losgeht. „Ich steh’ in den Startlöchern. Mir geht’s manchmal zu langsam“, sagt der 31-Jährige. Aber: „Die Geduld muss man mitbringen, bei aller Motivation.“