Zum Auftakt der Fastenzeit spricht der Dekan aus dem Dekanat Lindau über Schuldgefühle, Sünden und Beichten per WhatsApp. Was Gläubige sogar einklagen können.

20.02.2021 | Stand: 11:58 Uhr

Pfarrer Dr. Ralf Gührer (45) ist seit Oktober 2020 der Dekan im Westallgäu und im Landkreis Lindau. Dem Dekanat Lindau gehören 31 Pfarreien mit rund 39.600 Gläubigen an. Zum Beginn der Buß- und Fastenzeit spricht der Geistliche, der als Pfarrer in Wasserburg am Bodensee wirkt, im Interview über die Bedeutung der Beichte in der katholischen Kirche.