Nach dem Vandalismus-Fall am Fischweiher in Scheidegg setzt ein Verein eine Belohnung aus. Das Gebiet ist nicht das erste Mal Schauplatz von Kriminalität.

08.01.2021 | Stand: 13:19 Uhr

Die Spuren im Schnee sind auch Tage danach deutlich zu sehen. Wohl in der Nacht auf Sonntag haben unbekannte Vandalen ihr Unwesen in Lindenau getrieben und Schäden rund um einen Fischweiher angerichtet. Verärgert zeigt sich auch der Bürgerverein Lindenau. Er hat 200 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die helfen, die Unbekannten ausfindig zu machen. „Ich bin entsetzt. So etwas muss von Anfang an Einhalt geboten werden“, sagt die Vereinsvorsitzende Barbara Baumgartner.