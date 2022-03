Rassismus-Vorwürfe: Soll der „Mohr“ aus dem Bier-Logo verschwinden?

Die Vorarlberger Mohrenbräu sieht sich heftigen Rassismus-Vorwürfen ausgesetzt. Was das mit dem Markenzeichen der Brauerei zu tun hat und wie sie reagiert.

08.03.2022 | Stand: 12:19 Uhr

Nach Sarotti und Uncle Ben’s trifft es jetzt auch die vergleichsweise kleine Mohrenbräu. Das Vorarlberger Unternehmen sieht sich Rassismusvorwürfen ausgesetzt. Grund sind der Name und vor allem das Markenzeichen des Unternehmens. Anhänger des Bieres und Kritiker der Brauerei liefern sich im Internet seit Tagen einen Schlagabtausch, der mittlerweile das Niveau einer Schlammschlacht hat.

Mohrenbräu ist die größte Brauerei in Vorarlberg. Der Marktanteil liegt nach Angaben des Unternehmens bei fast 48 Prozent. 140 Mitarbeiter erwirtschaften einen Umsatz von 24 Millionen Euro. Der aktuelle Streit hat sich an dem Logo des Unternehmens entzündet, das sich auf jeder Flasche befindet. Es zeigt die Karikatur eines Mohren, mit schwulstigen Lippen und krausen Haaren. Jeder im Ländle kennt es. Und das seit Jahrzehnten.

Bei Mohrenbräu laufen die Telefone heiß

Seit gut zwei Wochen sieht sich das Unternehmen deswegen Rassismusvorwürfen ausgesetzt. Das geschieht im Internet, aber auch direkt. Nach Auskunft der Geschäftsleitung sind die Telefone in der vergangenen Woche heiß gelaufen. Die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter seien zum Teil schockierend gewesen, sagte Geschäftsführer Thomas Pachole gegenüber dem ORF. Von „Nazis“ und „Dreckspack“ sei die Rede gewesen. Die Beschimpfungen sind laut Pachole vor allem für die Mitarbeiter belastend.

Der Name geht auf den Gründer Josef Mohr zurück

Am Wochenende zog das Unternehmen die Notbremse und schloss die eigene Facebook-Seite für Kommentare. Ein sachlicher, respektvoller und wertschätzender Dialog sei nicht mehr möglich, man lege den Kanal vorübergehend still, teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit. „Uns ist klar, dass das Logo polarisiert. Wir wehren uns aber vehement gegen Rassismusvorwürfe“, zitiert das Online-Magazin VOL.at Brauereichef Pachole. Die Vorwürfe kämen meistens von Personen, die sich nicht mit der Unternehmensgeschichte auseinandergesetzt hätten.

Die ist eng mit dem Namen Mohr verbunden. 1784 hatte Josef Mohr in Dornbirn eine Gaststätte mit angeschlossener Brauerei erworben. Dafür nutzte er das Familienwappen, das einen Schwarzen zeigt. Dabei soll es sich um eine Darstellung des heiligen Mauritius handeln. 50 Jahre später übernahm die Familie Huber das Unternehmen, behielt allerdings den Namen bei – und auch das Logo.

Bilderstrecke

Wegen Rassismus-Vorwürfen: Die Logos oder Namen dieser Unternehmen wurden kritisiert

1 von 9 Nach dem gewaltsamen Tod des US-Afroamerikaners George Floyd hat sich die Rassismus-Debatte weltweit verstärkt. Auch einige große Marken wurden und werden für ihre Namen und Logos kritisiert. Das Männchen mit Pluderhose, Schnabelschuhen und Tablett, das das Logo der Schokoladenmarke Sarotti war, stand in den sozialen Medien oftmals in der Kritik. Bild: Uwe Anspach, dpa (Archivbild) Nach dem gewaltsamen Tod des US-Afroamerikaners George Floyd hat sich die Rassismus-Debatte weltweit verstärkt. Auch einige große Marken wurden und werden für ihre Namen und Logos kritisiert. Das Männchen mit Pluderhose, Schnabelschuhen und Tablett, das das Logo der Schokoladenmarke Sarotti war, stand in den sozialen Medien oftmals in der Kritik. Bild: Uwe Anspach, dpa (Archivbild) 2 von 9 2004 schließlich änderte die Schokoladenmarke Sarotti das Logo: Aus dem "Sarotti-Mohr" wurde ein "Sarotti-Magier", der jetzt kein Tablett mehr, sondern Sterne trägt und in einer Mondsichel steht. Dieses Logo ist mittlerweile auf allen Sarotti-Produkten zu finden. Bild: Stollwerck Gmbh (Archivbild) 2004 schließlich änderte die Schokoladenmarke Sarotti das Logo: Aus dem "Sarotti-Mohr" wurde ein "Sarotti-Magier", der jetzt kein Tablett mehr, sondern Sterne trägt und in einer Mondsichel steht. Dieses Logo ist mittlerweile auf allen Sarotti-Produkten zu finden. Bild: Stollwerck Gmbh (Archivbild) 3 von 9 "Aunt Jemima" ist eine alte Marke des Lebensmittelkonzerns Pepsi. Das Maskottchen auf den Sirupflaschen war bisher eine schwarze Frau im Stil einer freundlichen Dienerin. Deshalb sah sich die Marke immer wieder Rassismus-Vorwürfen gegenüber. Pepsi will sowohl das Logo als auch den Namen "Aunt Jemima" ändern. Bild: Benno Schwinghammer, dpa (Archivbild) "Aunt Jemima" ist eine alte Marke des Lebensmittelkonzerns Pepsi. Das Maskottchen auf den Sirupflaschen war bisher eine schwarze Frau im Stil einer freundlichen Dienerin. Deshalb sah sich die Marke immer wieder Rassismus-Vorwürfen gegenüber. Pepsi will sowohl das Logo als auch den Namen "Aunt Jemima" ändern. Bild: Benno Schwinghammer, dpa (Archivbild) 4 von 9 Auch der ein oder andere Sportverein muss sich mit Rassismus-Kritik am Namen oder Logo auseinandersetzen. So auch das American Football-Team Washington Redskins. Schon seit Jahrzehnten kritisieren Ureinwohner der USA, dass der Name des Teams, der übersetzt "Rothäute" bedeutet, rassistisch sei. Nun haben sich die Verantwortlichen der Washington Redskins dazu entschieden, den Namen zu ändern. Bild: Nick Wass, dpa (Archivbild) Auch der ein oder andere Sportverein muss sich mit Rassismus-Kritik am Namen oder Logo auseinandersetzen. So auch das American Football-Team Washington Redskins. Schon seit Jahrzehnten kritisieren Ureinwohner der USA, dass der Name des Teams, der übersetzt "Rothäute" bedeutet, rassistisch sei. Nun haben sich die Verantwortlichen der Washington Redskins dazu entschieden, den Namen zu ändern. Bild: Nick Wass, dpa (Archivbild) 5 von 9 Auch der US-Lebensmittelkonzern Mars kündigte an, seine berühmte Reismarke "Uncle Ben's" weiterzuentwickeln. Ende September 2020 verkündeten die Verantwortlichen, dass der Name der Reismarke in "Ben's Original" geändert wird. Außerdem soll das Logo, der Kopf eines älteren schwarzen Mannes mit weißen Haaren, von den Produkten verschwinden. Bild: Kathrin Deckart, dpa (Archivbild) Auch der US-Lebensmittelkonzern Mars kündigte an, seine berühmte Reismarke "Uncle Ben's" weiterzuentwickeln. Ende September 2020 verkündeten die Verantwortlichen, dass der Name der Reismarke in "Ben's Original" geändert wird. Außerdem soll das Logo, der Kopf eines älteren schwarzen Mannes mit weißen Haaren, von den Produkten verschwinden. Bild: Kathrin Deckart, dpa (Archivbild) 6 von 9 Seit Juni 2020 sieht sich die Brauerei Mohrenbräu aus Vorarlberg vermehrt Rassismus-Vorwürfen gegenüber. Das Logo zeigt die Karikatur eines Mohren, mit schwulstigen Lippen und krausen Haaren. Vor allem im Netz wurde die größte Brauerei Vorarlbergs dafür heftig kritisiert. Das Unternehmen betont immer wieder, dass der Name auf den Brauerei-Gründer Josef Mohr zurückgeht. Im März 2022 präsentierte die Mohrenbrauerei schließlich ein leicht überarbeitetes Logo. Bild: Peter Mittermeier Seit Juni 2020 sieht sich die Brauerei Mohrenbräu aus Vorarlberg vermehrt Rassismus-Vorwürfen gegenüber. Das Logo zeigt die Karikatur eines Mohren, mit schwulstigen Lippen und krausen Haaren. Vor allem im Netz wurde die größte Brauerei Vorarlbergs dafür heftig kritisiert. Das Unternehmen betont immer wieder, dass der Name auf den Brauerei-Gründer Josef Mohr zurückgeht. Im März 2022 präsentierte die Mohrenbrauerei schließlich ein leicht überarbeitetes Logo. Bild: Peter Mittermeier 7 von 9 Das "Chief Wahoo"-Logo der Baseball-Mannschaft Cleveland Indians aus der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB stand schon häufig in der Rassismus-Kritik. Daher beschlossen die Cleveland Indians, ab der Saison 2019 auf das umstrittene Logo, das die Karikatur eines Indianers zeigt, zu verzichten. Nun denken die Verantwortlichen angeblich auch über eine Namensänderung nach. Bild: Tannen Maury/dpa Das "Chief Wahoo"-Logo der Baseball-Mannschaft Cleveland Indians aus der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB stand schon häufig in der Rassismus-Kritik. Daher beschlossen die Cleveland Indians, ab der Saison 2019 auf das umstrittene Logo, das die Karikatur eines Indianers zeigt, zu verzichten. Nun denken die Verantwortlichen angeblich auch über eine Namensänderung nach. Bild: Tannen Maury/dpa 8 von 9 Diskussionen gab es auch schon um das Traditionshotel "Drei Mohren" in der Augsbuger Innenstadt. Das Hotel in der Maximilianstraße diente schon als Unterkunft für prominente Gäste, beispielsweise Spieler diverser Fußball-Bundesliga-Vereine. Im Sommer 2018 startete die Amnesty Jugend Augsburg sogar eine Petition zur Umbenennung des Hotels. Im August 2020 gab die Hotelleitung schließlich bekannt, dass das Traditionshaus in "Maximilian's Hotel" umbenannt wird. Bild: Silvio Wyszengrad Diskussionen gab es auch schon um das Traditionshotel "Drei Mohren" in der Augsbuger Innenstadt. Das Hotel in der Maximilianstraße diente schon als Unterkunft für prominente Gäste, beispielsweise Spieler diverser Fußball-Bundesliga-Vereine. Im Sommer 2018 startete die Amnesty Jugend Augsburg sogar eine Petition zur Umbenennung des Hotels. Im August 2020 gab die Hotelleitung schließlich bekannt, dass das Traditionshaus in "Maximilian's Hotel" umbenannt wird. Bild: Silvio Wyszengrad 9 von 9 Das frühere Logo der Julius Meinl AG zeigte einen schwarzen Kinderkopf mit hohem roten Fes. 2004 entschloss sich das Unternehmen, das unter anderem Kaffee vertreibt, das Logo zu überarbeiten. Die Umrisse des Logos blieben gleich. Allerdings sind der Kopf und Fes nun vollständig weiß und auf rotem Hintergrund abgebildet. Bild: Harald Schneider/dpa Das frühere Logo der Julius Meinl AG zeigte einen schwarzen Kinderkopf mit hohem roten Fes. 2004 entschloss sich das Unternehmen, das unter anderem Kaffee vertreibt, das Logo zu überarbeiten. Die Umrisse des Logos blieben gleich. Allerdings sind der Kopf und Fes nun vollständig weiß und auf rotem Hintergrund abgebildet. Bild: Harald Schneider/dpa 1 von 9 Nach dem gewaltsamen Tod des US-Afroamerikaners George Floyd hat sich die Rassismus-Debatte weltweit verstärkt. Auch einige große Marken wurden und werden für ihre Namen und Logos kritisiert. Das Männchen mit Pluderhose, Schnabelschuhen und Tablett, das das Logo der Schokoladenmarke Sarotti war, stand in den sozialen Medien oftmals in der Kritik. Bild: Uwe Anspach, dpa (Archivbild) Nach dem gewaltsamen Tod des US-Afroamerikaners George Floyd hat sich die Rassismus-Debatte weltweit verstärkt. Auch einige große Marken wurden und werden für ihre Namen und Logos kritisiert. Das Männchen mit Pluderhose, Schnabelschuhen und Tablett, das das Logo der Schokoladenmarke Sarotti war, stand in den sozialen Medien oftmals in der Kritik. Bild: Uwe Anspach, dpa (Archivbild)

Birnbaum statt Kopf im Logo der Mohrenbräu?

Zu den Besonderheiten der Diskussion gehört auch der Beitrag eines Grafikers. Er hat in Eigenregie ein neues Logo gestaltet. Dafür schlägt er einen Birnbaum anstelle des Kopfes vor. „Es wird Zeit, dieses Bier ins Jahr 2020 zu bringen und diese elende Karikatur mit dem zentralen Element unserer Stadt, dem Birnbaum zu ersetzen“, begründete er seinen Vorschlag – und löste damit eine neue Runde in der Diskussion aus.

Bürger wollen das Logo der Mohrenbrauerei über eine Petition retten

Denn mittlerweile springen zahlreiche Vorarlberger der Brauerei bei. Sie haben eine Online-Petition gestartet, um das Logo zu retten. „Für alle, die den wahren Hintergrund des Mohrenbräu Logos kennen und wissen, dass dieses absolut frei von Rassismus oder Ähnlichem ist“, schreiben die Initiatoren. Mehr als 6500 Menschen haben die Petition bis gestern Nachmittag unterschrieben.

Die heftige Form der Kritik ist der Brauerei neu, die Vorwürfe an sich aber nicht. Bereits 2012 musste sich das Unternehmen gegen Rassismusvorwürfe zur Wehr setzen. Vor acht Jahren ging es um die Produktbezeichnung „Mohren“. Damals sah die Brauerei keinen Anlass, etwas zu ändern. Das wird – Stand gestern – auch jetzt nicht geschehen. Firmenchef Heinz Huber hat das gegenüber den Vorarlberger Nachrichten klar gemacht: „Denn es ist ja nicht damit getan, dass man den Kopf herausnimmt, als nächstes geht es um den Namen.“

Werberat beschäftigte sich mit Thema Mohrenbräu

Mit Beschwerden gegen die Brauerei hat sich in der Vergangenheit im Übrigen auch schon der Werberat mehrfach beschäftigt. Er konnte mit Blick auf die traditionsreiche Marke und den Namen des Firmengründers aber „keinen rassistischen Hintergrund“ erkennen.