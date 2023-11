Rat befasst sich mit Bahnhalt im Westallgäu

Halten schon ab 2029 Züge in Schlachters? Sigmarszeller Bürgermeister Jörg Agthe informiert Gemeinderat über den aktuellen Stand der Dinge bei dem Thema.

17.11.2023 | Stand: 09:49 Uhr

Ob eines Tages wirklich wieder Züge in Schlachters und weiteren Dörfern im Landkreis Lindau halten, bleibt abzuwarten – aktuell wird aber an den Plänen dafür gearbeitet (wir berichteten). Auch die Gemeinderäte aus Sigmarszell überlegten sich jetzt, wie eine barrierefreie Personenunterführung beim erhofften Bahnhalt in Schlachters aussehen könnte.

