Mit Bildergalerien: So bunt war der Gumpige Donnerstag im Westallgäu

Vielerorts oberen Landkreis Lindau haben die Narren am Donnerstag die Rathäuser gestürmt. Die Heimatzeitung hat die Szenen in Bildern und Texten eingefangen.

17.02.2023 | Stand: 14:07 Uhr

In der Region hat es in den vergangenen Wochen schon zahlreiche Narrensprünge und Fasnachtsumzüge gegeben, doch mit dem Gumpigen Donnerstag erreichte die fünfte Jahreszeit in dieser Woche ihren Höhepunkt. Was im Westallgäu geboten war.

Lindenberg

Zwei Jahre in Folge wurde Bürgermeister Eric Ballerstedt von der Gruppe "D' Lindeberger wilde Wiebr“ wegen der Corona-Pandmie verschont, dieses Mal bekam er beim abendlichen Rathaussturm wieder sein Fett weg. Besonders gemein diesmal: Der bunte Haufen, angeführt von den Moderatorinnen Gudrun Burkhard und Karin Richter, hatte sich diesmal still und heimlich die Verwaltungsspitze als Komplizen mit ins Boot geholt. Und so musste Ballerstedt vor den Augen einiger hundert Schaulustiger und im Scheinwerferlicht des THW, das das Spektakel ebenso wie die Feuerwehr wieder unterstützte, diesmal als einziger leiden. Er musste diverse Aufgaben bewältigen - beispielsweise sollte er auf einem Mini-Bike seine Fahrkünste zeigen. Später steckten die wilden Wiebr den Verwaltungschef in einen XL-Rupfensack und übernahmen das Rathaus, am Ende sorgte noch die Schlusspolonaise für Stimmung.

Damit war der Gumpige Donnerstag aber noch nicht passé: Viele Narren feierten danach noch den Weiberfasching in der Stadt. (bes, do)

Wo hat Scheidegg den Strom für die kilowattfressenden Lichterwelten im Herbst und für den von Dezember bis Februar hell erleuchteten Märchenwald im Pfarrer-Kneipp-Park her? Das wollte die Narrenzunft Scheidegg, die erst am vergangenen Wochenende zum großen Umzug geladen hatte, am Abend des Gumpigen Donnerstag von Bürgermeister Ulrich Pfanner wissen. Der gab sich widerspenstig, auch auf weitere Fragen: Wie kann man in der Energiekrise nur solche Spektakel erhalten? "Man kann ja alles schlechtreden", scherzte Pfanner und riet den Narren, zu verschwinden. „Sonst gründe ich noch einen Zweckverband zur Verhinderung der Narretei im Westallgäu und gegen das Aufstellen von Narrenbäumen.“ An eben einen solchen wurde der Rathauschef festgebunden, nachdem er, mit Unterstützung der Lumpenkapelle Pressluft aus Niederwangen und der Patenzunft, den Höllteufeln aus Alttann, aus der Verwaltung geholt wurde. (sen)

Weiler

Beim diesjährigen Rathaussturm in Weiler stand alles unter dem Motto Mittelalter: Die wilden Weiber eroberten das Rathaus in der Gestalt von Burgfräulein – und auf dem Kirchplatz stand eine festlich gedeckte Rittertafel mit Kerzenleuchtern und Steinkrügen. Zum leckeren Essen gaben die wilden Weiber gleich noch ihren Senf zur Gemeindepolitik dazu: So stichelten sie etwa, dass Burgherr Tobi, alias Bürgermeister Tobias Paintner, nicht in der Marktgemeinde wohne, dass es in der Hand des Gemeinderats liege, ob der Ortsrand der Kommune künftig „grün oder grau“ werde(Stichwort: Gewerbegebiet Hammermühle) und dass mit etwas mehr Regen Weiler künftig statt eines schwarzen Lochs einen Teich für die Burgfräulein hätte. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer standen rund um den Kirchplatz und verfolgten später noch Ritterspiele der Burgfräulein und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung. Mit einem kleinen Steckenpferdchen in der einen Hand und einer Poolnudel trat etwa Bürgermeister Tobias Paintner zum Lanzenstechen an, wobei er verlor. (feß)

Heimenkirch

Am Gumpigen Donnerstag, um Punkt 7.77 Uhr, stürmten die Heidegundele das Rathaus in Heimenkirch und trieben dort ihr Unwesen. Nachdem seine Krawatte gestutzt war, bekam Bürgermeister Markus Reichart ein neues Outfit verpasst: grüne Haare, rote Strümpfe sowie Hemd und Mütze der DB, schließlich fährt er jetzt viel mit dem Zug. Zusammen mit den Mäschkerle aus dem Kinderhaus Don Bosco sowie einer Abordnung der Musikkapelle ging es später zum Pflegeheim Haus Sonnenhalde, wo alle zu Faschingsmusik die Bewohner mit Singen und Tanzen erfreuten. (fee)

Grünenbach

Das Pauken hatte ein Ende: Die beiden Narrenzünfte Wolfsrudel (Maierhöfen) und Burg Hohenegg (Grünenbach) befreiten am Donnerstag nämlich die insgesamt über 160 Buben und Mädchen aus ihrem Lernalltag. Statt Lesen, Schreiben und Rechnen standen lustige Spiele wie Sackhüpfen und eine Konfettischlacht auf dem Stundenplan. 20 Mitglieder der beiden Zünfte waren gleich dreimal im Einsatz: Gleich am Morgen in den Schulstellen in Gestratz und Maierhöfen bei den Erst- und Zweitklässlern, später dann in Grünenbach bei den insgesamt 80 Buben und Mädchen der dritten und vierten Klasse. (owi)

Röthenbach

Beim Kinderfasching des TSV Röthenbach im Freizeitzentrum Rentershofen hatten die Mädchen und Buben viel Spaß. Auf dem Programm standen zahlreiche Spiele und Trampolinspringen. Immer wieder regnete es jede Menge Süßigkeiten von der Bühne, die die Mäschkerle mit Händen, Hüten und Taschen aufzufangen versuchten. Jedes Kind bekam zudem von Bürgermeister Stephan Höß einen Krapfen spendiert. (bes, Foto: Josef Heim)

Kinderfasching TSV Röthenbach Bild: TSV Röthenbach

Hergensweiler

Am Gumpigen Donnerstag haben die Narren in Hergensweiler die Regentschaft übernommen und die stellvertretende Rathauschefin Sibylle Englmann entmachtet - sie vertrat den krankheitsbedingt entschulidigten Bürgermeister Wolfgang Strohmaier. Begleitet von der Lumpenkapelle Westallgäu karrten die Narren den Narrenbaum zum Rathaus. Bis Aschermittwoch dient er nun als ein sichtbares Zeichen dafür, wer in Hergensweiler zurzeit das Sagen hat. Später ging es in einem Umzug zur Zunftstube im alten Feuerwehrhaus, wo ein kurzes Narrengericht abgehalten wurde. (do)

Die Fasnachtszeit neigt sich indes allmählich dem Ende, vorbei ist sie jedoch noch nicht. So gibt es zum Beispiel noch Narrensprünge: am Samstag in Lindau und am Montag in Wangen. In Weiler ist zudem am Dienstag noch der traditionsreiche Umzug des SV geplant. Das ist aber noch lange nicht alles - lesen Sie, was im Westallgäu in den kommenden Tagen sonst noch geboten ist.