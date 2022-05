Ein Mann bedroht die Angestellten einer Tankstelle in Hörbranz mit einer Pistole. Anschließend kann er unerkannt flüchten. Ist es ein Serientäter?

20.05.2022 | Stand: 15:22 Uhr

Mit einer Pistole bedroht hat ein Unbekannter am Freitag die Angestellten einer Tankstelle in Hörbranz ( Vorarlberg). Der Täter forderte, ihm Bargeld aus der Kasse zu geben. Anschließend flüchtete er mit der Beute. Der Überfall ereignete sich laut Polizei am Freitag um 3.20 Uhr morgens.

Überfall auf Tankstelle in Hörbranz: Ist es ein Serientäter?

Laut Polizei zeigen die Ermittlungen "gewisse Parallelen" zu zwei Überfällen auf Tankstellen am 14. März in Hard und am 22. April in Bregenz. "Ein Tatzusammenhang ist aus Sicht der ermittelnden Kriminalisten sehr wahrscheinlich", teilt die Polizeidirektion Vorarlberg mit.

Raubüberfall auf Tankstelle: Beschreibung und Bild des Täters

Der Täter trug laut Polizei einen dunklen Kapuzenpullover, war etwa 1,70 Meter groß und 19 bis 25 Jahre alt. Nach dem Überfall flüchtete er zu Fuß von der Tankstelle. Die Polizei arbeitet derzeit Hinweise aus der Bevölkerung ab. Eine konkrete Spur oder Hinweise, die zum Täter führen, gibt es laut Polizei derzeit aber noch nicht.

Die Polizei bittet deshalb: Wer Hinweise zu den Überfällen geben kann, soll sich beim Landeskriminalamt in Bregenz unter der Telefonnummer (0043) 59133 80 3333 melden.