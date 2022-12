Jugendliche greifen 19-Jährigen in Ravensburg an

Bereits im Oktober wurde ein 19-Jähriger in Ravensburg ausgeraubt. Er hatte sich dort mit einer 17-Jährigen verabredet. Ihr Freund ist einer der Verdächtigen.

06.12.2022 | Stand: 11:35 Uhr

Bereits Anfang Oktober haben zwei junge Männer einen 19-Jährigen in der Escher-Wyss-Straße im Bereich des Bahnhofs in Ravensburg angegriffen und ausgeraubt. Nun hat die Polizei mehrere Tatverdächtige ermittelt, teilen Staatsanwaltschaft und Ermittler mit.

Jugendliche sollen 19-Jährigen am Bahnhof in Ravensburg angegriffen haben

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte sich der 19-Jährige an dem Tag über die sozialen Medien mit einer 17-Jährigen am Bahnhof in Ravensburg verabredet. Doch statt der Jugendlichen habe der 19-Jährige dort ihren ebenfalls 17-jährigen Freund und seinen 15-jährigen Kumpel getroffen. Die beiden Jugendlichen sollen den 19-Jährigen dann angegriffen und ausgeraubt haben. Der 19-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Bei einer Durchsuchung fand die Polizei im Zimmer des 17-Jährigen Wertsachen, die laut den Beamten eindeutig dem 19-Jährigen gehören. Ob und inwiefern das 17-jährige Mädchen in die Tat verwickelt ist, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.