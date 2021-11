Auto erfasst auf Straße liegenden Mann - 35-Jähriger stirbt noch vor Ort

Ein Fußgänger ist bei Ravensburg nachts auf einer Straße gelegen und von einem Auto erfasst worden. Der 35-Jährige starb noch vor Ort.

07.11.2021 | Stand: 12:15 Uhr

Am späten Samstagabend ist es im Landkreis Ravensburg zwischen Fronhofen und Blitzenreute zu einem tragischen Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache erfasste ein 21-jähriger mit seinem Auto einen 35-jährigen Fußgänger, der laut Polizei auf der Straße lag. Der Fußgänger erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Gutachter soll Unfallhergang klären

Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet, der noch in der Nacht die Unfallstelle und das Auto in Augenschein nahm. Vor Ort waren insgesamt drei Polizeistreifen, Notarzt und Rettungswagen, sowie die Freiwillige Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die Straße musste bis 4:00 Uhr gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.