Ravensburg: Vermieter bedroht Anwohner mit Waffe und löst Polizeieinsatz aus

Weil er einen Anwohner mit einer Waffe bedrohte, hat ein Vermieter nahe Regensburg einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Spezialkräfte und Drohne im Einsatz.

03.05.2022 | Stand: 21:35 Uhr

Am Dienstagvormittag hat ein 49-jähriger Vermieter auf einem Hofgut bei Niederbiegen (nahe Ravensburg) einen seiner Anwohner mit einer Waffe bedroht und so einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Anwohner hatte laut Angaben der Polizei gegen 11 Uhr den Notruf gewählt und angegeben, sein Vermieter habe ihn mit einer Schusswaffe bedroht. Daraufhin habe er sich in einen Anbau geflüchtet und der Vermieter sie wieder in ein Wohnhaus gegangen.

Ravensburg: Polizei nimmt tatverdächtigen Vermieter fest

Daraufhin riegelte ein großes Polizeiaufgebot des Polizeipräsidiums Ravensburg das Anwesen ab und brachte den Anrufer in Sicherheit. Auch eine Polizeidrohne kam zum Einsatz. Zusätzlich wurden für weitere Maßnahmen auch noch Spezialeinsatzkräfte angefordert. Kurz vor 12 Uhr konnte der Tatverdächtige laut Polizeiangaben durch Lautsprecherdurchsagen dazu gebracht werden, das Haus zu verlassen und wurde verhaftet. Dabei trug er keine Waffe bei sich, erklärte aber, dass eine Schreckschusswaffe im Haus sei.

Spezialkräfte durchsuchen Anwesen nach weiteren Personen

Den Angaben zufolge gab es Hinweise auf weitere Personen in dem Gebäude, weshalb weitere Lautsprecherdurchsagen erfolgten. Als darauf keine Reaktion kam, durchsuchten Spezialkräfte gegen 14.30 Uhr das Haus. Dabei trafen sie auf zwei ältere Personen, die unversehrt ins Freie gebracht werden. Eine der Personen wurde aufgrund ihres gebrechlichen Allgemeinzustands zur weiteren Betreuung in die Obhut des bereitstehenden Rettungsdienstes übergeben.

Aktuell wird auf dem Anwesen noch nach der genannten Waffe gesucht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Weitere Meldungen aus dem Westallgäu lesen Sie hier.

Lesen Sie auch

88-Jährige tot 28-Jähriger soll eigene Großmutter in Achberg bei Wangen getötet haben

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".