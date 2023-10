Nach Ausfällen: Ab wann Busse im Westallgäu wieder regulär fahren

Personalprobleme hatten für Streichungen von Verbindungen gesorgt. Derweil wird nach einer Lösung für die Zeit der Fahrbahnsanierung in Ellhofen gesucht.

26.10.2023 | Stand: 15:41 Uhr

Ab Freitag, 10 Uhr, fahren die Busse im Westallgäu wieder regulär. Das teilt Thomas Bühle, Lindauer Betriebsleiter der Regionalbus Augsburg GmbH (RBA), mit.

Wie berichtet, musste das Unternehmen zu Beginn der Woche Verbindungen streichen, weil Fahrpersonal ausgefallen war. Betroffen waren wie schon in der Vergangenheit hauptsächlich die Kommunen im Argental. So fielen von Dienstag bis Donnerstag Kurse auf der Argental-Linie 731 (Isny-Röthenbach-Weiler), der Kugellinie 732 (Isny-Lindenberg) und der Eistobel-Linie 733 weg.

Baustelle in Ellhofen: Lösung ist noch unklar

Noch nicht vollständig geklärt ist laut Bühle indes, wie aus Bussicht mit der Großbaustelle in Ellhofen umgegangen wird. Vor allem für Schüler sollen in den kommenden Tagen aber Informationen dazu veröffentlicht werden. Zur Erinnerung: Nach den Herbstferien – ab 6. November – wird die Ortsdurchfahrt in drei Abschnitten saniert, was insgesamt etwa ein Jahr dauern wird und Vollsperrungen zur Folge hat. In dieser Zeit steht im Westallgäu auch der Betreiberwechsel im Busverkehr an.

Zunächst ist im Zuge der Baustelle die Fahrt nach Simmerberg nicht mehr möglich, weshalb die Steinbißstraße zur Hauptverkehrsader wird. Eine Haltestelle wird es nur noch im Umfeld der Kirche geben.