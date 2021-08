Rawe aus Weiler rechnet nach dem Kauf der Mair GmbH mit einem Jahresumsatz in Höhe von 80 Millionen Euro. Warum sich die beiden Unternehmen gut ergänzen.

14.08.2021 | Stand: 12:02 Uhr

Rawe Electronic wächst weiter, jetzt auch durch Zukäufe. Der Elektronikdienstleister mit Sitz in Weiler-Simmerberg hat rückwirkend zum 1. Januar die Mair Elektronik GmbH in Schwaig bei München zu 100 Prozent übernommen. Das hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Neben Vorteilen im Produktionsbereich erwartet Rawe Synergieeffekte vor allem in den Bereichen Einkauf und Vertrieb.