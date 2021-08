Reibungsloses Projekt: Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Scheffau und Scheidegg erschaffen Bikepark

Die Anlage wird am Sonntag eingeweiht. Wie das Projekt zustande kam und wie sich Kinder beteiligt haben.

Die Strecke entspricht Magnus’ Erwartungen: „Es macht richtig Spaß.“ Mit seinem Mountainbike rollt der 14-Jährige über kleine Hügel, die sich am Sportplatz in Scheffau aneinanderreihen. Ab und an lassen ihn Radsprünge kurzzeitig durch die Luft fliegen. Ihm folgen etwa ein halbes Dutzend weiterer Kinder und Jugendliche, die fest in die Pedale ihrer Fahrräder treten. Die jungen Menschen haben mit dem Bikepark, auf dem sie unterwegs sind, einen neuen Ort zum Sporteln. Und den haben sie gemeinsam mit dem Sportvereine, der Gemeinde Scheidegg und einem Baggerunternehmen aufgeschüttet und geplant. Am Sonntag wird das Gelände eingeweiht.